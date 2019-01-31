Son Dakika Haberleri: Adana'nın Yüreğir İlçesinde Meydana Gelen Kazada Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.

Adana'nın Yüreğir İlçesinde Meydana Gelen Kazada Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

İtfaiye, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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