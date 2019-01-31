Adana'nın Yüreğir İlçesinde Meydana Gelen Kazada Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.
1 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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