Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü - Son Dakika
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Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü

09.08.2022 09:53
Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü

ADANA'nın Yüregir ilçesinde polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalına giren çocukları çıkartıp, havuza götürdü.

ADANA'nın Yüregir ilçesinde polis ekipleri, serinlemek için sulama kanalına giren çocukları çıkartıp, havuza götürdü.

Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı kentte, yasak olmasına rağmen çocuklar, sulama kanallarında serinliyor. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallara giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına giren çocuklara polisler müdahale etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kanaldan çıkardıkları çocukları, bir daha girmeme konusunda söz aldıktan sonra yakındaki bir havuza götürdü.

Çocuklardan Onur Doğan (14), "Sulama kanalında yüzüyorduk. Polis ağabeylerimiz bizi uyardı, havuza getirdi. Herkesi bekleriz. Kimse kanalda yüzmesin, herkes havuza gelsin" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü - Son Dakika
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