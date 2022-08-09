Çocuklardan Onur Doğan (14), "Sulama kanalında yüzüyorduk. Polis ağabeylerimiz bizi uyardı, havuza getirdi. Herkesi bekleriz. Kimse kanalda yüzmesin, herkes havuza gelsin" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisler, sulama kanalından çıkarttıkları çocukları havuza götürdü - Son Dakika

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