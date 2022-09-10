Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu - Son Dakika
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Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu

10.09.2022 21:22
Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu.

Seyhan nehrinde sürüklenen bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hareketsiz haldeki kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu - Son Dakika
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