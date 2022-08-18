Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

18.08.2022 10:06

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir hafif ticari araçta kaçak silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kente giriş yapan aracı takibe alan ekipler, aracı 19 Mayıs Mahallesi'nde durdurdu. Araçta farklı markalarda 4 tam otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis, araçtaki Mehmet L. (40) ve R.Y'yi (61) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet L. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı Adana'da bir gencin sokakta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement