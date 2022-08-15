Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış

15.08.2022 11:25
Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı Ramazan Demirtaş (32) ile Sergen Çelik'i (25) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ümit Ekmekçi'nin (46) boşanmak isteyen eşini de öldürdüğü ortaya çıktı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı Ramazan Demirtaş (32) ile Sergen Çelik'i (25) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ümit Ekmekçi'nin (46) boşanmak isteyen eşini de öldürdüğü ortaya çıktı. Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin, geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi.

Olay, 24 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile gezen Ümit Ekmekçi ile yanındaki Cumali Gültekin (28), sokakta Ramazan Demirtaş, Sergen Çelik, Muhammet Savah (23) ve Serhat Saygılı (23) ile tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle büyüyen kavgada Demirtaş, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ekmekçi de tabancasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Kavgaya karışan 5 kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan Demirtaş, Savah, Saygılı ve Ekmekçi'yi, arkadaşları hastaneye götürdü.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, silahla vurulan ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Demirtaş ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.İYİ HAL İNDİRİMİYLE 30 YIL CEZA ALMIŞ

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te "Bizde erkek, kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" dediği öne sürülen eşi Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ümit Ekmekçi tutuklanırken, Cumali Gültekin, Muhammet Savah ve Serhat Saygılı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Adanalı kasap yüzde 25 indirim yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Adanalı kasap yüzde 25 indirim yaptı Yaşadığı şiddet sonrası sol gözünde görme kaybı oluşan, kaburgası kırılan kadın bir kez daha erkek arkadaşı tarafından darbedildi Yaşadığı şiddet sonrası sol gözünde görme kaybı oluşan, kaburgası kırılan kadın bir kez daha erkek arkadaşı tarafından darbedildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:06 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
10:55 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak
10:41 Galatasaray'da Dries Mertens için ekstra idman programı uygulanacak
10:36 TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı
10:45 Kiracının oğlu, kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu
10:33 Vatandaşlar, 30'dan fazla üründe indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine akın etti
11:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Adanalı kasap yüzde 25 indirim yaptı
10:10 Yaşadığı şiddet sonrası sol gözünde görme kaybı oluşan, kaburgası kırılan kadın bir kez daha erkek arkadaşı tarafından darbedildi
10:06 Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 11:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta 2 kişiyi öldüren şüpheli, eş cinayetinden girdiği cezaevinden geçen yıl çıkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement