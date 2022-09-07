Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti - Son Dakika
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Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti

07.09.2022 00:17
Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde husumetlisinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen O.S, av tüfeğiyle çevreye ve evlere ateş açtı.

O sırada sokakta bulunan S.K'ya (17) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

Kolu ve omzundan yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti - Son Dakika
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