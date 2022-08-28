Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü - Son Dakika
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Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü

28.08.2022 11:47
Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü

ADANA'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirleyen Seyhan Nehri'ne atılan plastik, metal ve cam çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.

ADANA'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirleyen Seyhan Nehri'ne atılan plastik, metal ve cam çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor. Nehrin Yüreğir'in Köprülü Mahallesi'nden geçen bölümündeki çöp yığınları, görüntü kirliliği oluştururken, ağır koku da yayıyor. Bölge halkı, kirlilik ve kötü kokuya tepki gösteriyor.

Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen, uzunluğu 560 kilometre, havza alanı ise 20 bin 600 kilometrekare olan Seyhan Nehri, aynı zamanda Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerinin sınırlarını belirliyor. Kent sakinleri, özellikle hafta sonları nehir kenarında yürüyüş, spor ya da piknik gibi etkinlikler yapıyor. Nehir kenarına bırakılan çöpler ise çevre kirliliğine neden oluyor. Seyhan Nehri'nin Yüreğir'e bağlı Köprülü Mahallesi'nden geçen bölümünde çoğu plastik, metal ve cam şişelerden oluşan çöp yığınları suyun üzerinde görülüyor. Kötü koku ve görüntüden rahatsız olan ilçe halkı ise Seyhan Nehri'nin kirletenlere tepki gösterdi.

'NEHİRDEKİ KİRLİLİK, SİNEĞİ DE ARTIRIYOR'Nehir kenarında her gün yürüyüş yaptığını ve kötü manzarayı gördükçe çok üzüldüğünü belirten Rahime Güneş, "İnsanlar yiyip, içip, arkasını düşünmeden çöplerini nehre atıyor. Oysa nehrimiz bizim için çok önemli. Buraya gelip, deniz havası gibi temiz hava alıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Belediyelerimizin ise temizlik çalışmalarını artırmaları gerek. Nehirdeki kirlilik sineği de artırıyor" dedi.'TORUNLARIMIZIN GELECEĞİNİ KİRLETİYORUZ'

50 yıldır Adana'da yaşadığını, Seyhan Nehri'nin kent için önemli değer olduğunu vurgulayan emekli Ali Yalçınkaya da "Bu kirlilikten utanıyorum ve söyleyecek söz bulamıyorum. Bu nehir bizim, bir tane Seyhan var; başka yok. Ben kirletirsem, çöp atsam doğa yok olur. Aslında torunlarımızın geleceğini kirletiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Yüreğir, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü - Son Dakika

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