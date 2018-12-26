Son Dakika Haberleri: Adana O Duvara Bu Kez, 'Torbacı Kalmadı' Yazdılar

Adana O Duvara Bu Kez, 'Torbacı Kalmadı' Yazdılar

57 dakika önce

Adana'da, 2 yıl önce '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazan sokak satıcıları bu kez aynı duvara 'Torbacı Kalmadı' yazdı.

Adana'da, 2 yıl önce '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazan sokak satıcıları bu kez aynı duvara 'Torbacı Kalmadı' yazdı. Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satıcıları tarafından 2 yıl önce bir duvara '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazıldı. Aradan geçen süre içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 bin 500 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarından 900 kişi tutuklandı. Yapıla baskınlarda ise 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi. 2 yılın ardından aynı duvara ise sokak satıcıları bu kez 'Torbacı Kalmadı' yazdı. Mahallelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlendiğini söyleyen vatandaşlar ise, polisin yaptığı denetim ve baskınlardan olayı memnun olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:13 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, 3. Sayfa, Ekonomi
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