Adana OBM bir günde 20 orman yangınına müdahale etti
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Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 17 Ekim Perşembe günü 20 orman yangını ile mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:14 Kaynak: AA
Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 17 Ekim Perşembe günü 20 orman yangını ile mücadele etti.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü hava şartlarının görüldüğü günde Kozan'da 7, Kadirli'de 4, Karaisalı'da 4, Aladağ'da 3 ve Adana'da 2 yangın çıktı.
Yıldırım düşmesi neticesinde hem gündüz hem de gece ortaya çıkan yangınlara ekipler tarafından anında müdahale edilerek yangınlar büyümeden söndürüldü.
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