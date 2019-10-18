Son Dakika Haberleri: Adana OBM bir günde 20 orman yangınına müdahale etti
Son Dakika Güncel Adana OBM bir günde 20 orman yangınına müdahale etti

Adana OBM bir günde 20 orman yangınına müdahale etti

20 dakika önce

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 17 Ekim Perşembe günü 20 orman yangını ile mücadele etti.

Adana OBM bir günde 20 orman yangınına müdahale etti, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 17 Ekim Perşembe günü 20 orman yangını ile mücadele etti.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü hava şartlarının görüldüğü günde Kozan'da 7, Kadirli'de 4, Karaisalı'da 4, Aladağ'da 3 ve Adana'da 2 yangın çıktı.

Yıldırım düşmesi neticesinde hem gündüz hem de gece ortaya çıkan yangınlara ekipler tarafından anında müdahale edilerek yangınlar büyümeden söndürüldü.

Karaisalı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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