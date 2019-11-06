Son Dakika Haberleri: Adana OBM'den 25 personele drone eğitimi
Son Dakika Güncel Adana OBM'den 25 personele drone eğitimi

Adana OBM'den 25 personele drone eğitimi

7 saat önce

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) merkez ve taşra birimlerinde görevli 25 teknik personele drone eğitimi verildi.

Adana OBM'den 25 personele drone eğitimi, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) merkez ve taşra birimlerinde görevli 25 teknik personele drone eğitimi verildi.


Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan alınan teknik destekle İHA1 pilot sertifikasyonu kapsamında verilen eğitim 5 gün sürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı uzmanlar eşliğinde yasal müfredata uygun verilen eğitimde, drone tanıtımı, yasal mevzuat, uçuş esasları, uçuş dinamiği, Aviyonik ve ıtki sistemler, meteoroloji, kumanda edilebilir araçlar, simülasyon, ATC usulleri ve havacılık frezyolojisi, seyrüsefer ve operasyon, uçuş çeşitleri ve deneyimleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Toplam 38 saatlik eğitimin son 2 gününde katılımcılar droneleri daha yakından tanıyarak bol bol uçuş deneyimi edindiler.


Eğitime bizzat katılan ve ormancılıkta drone kullanımına dair açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Bu eğitimin amacı, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan teknik personelimizin orman yangınları başta olmak üzere tüm ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmalarını ve daha geniş açıdan değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi. - ADANA

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:31:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana OBM'den 25 personele drone eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]