Son Dakika Haberleri: ADANA OBRUK ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Son Dakika Güncel Haber

ADANA OBRUK ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

35 dakika önce

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, doğal güzelliği nedeniyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, doğal güzelliği nedeniyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.
Karların erimesiyle coşkuyla akan şelale, piknik yapmak isteyenlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS) bu kapsamda bölgeye doğa gezisi ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. 12 kilometrelik yürüyüşe Saimbeyli Kaymakamı Cem Gümrükçü, İlçe Garnizon Komutanı, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Hasan Yeşilmen, kurum amirleri ve ilçede görev yapan bazı öğretmenler de katıldı.
Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Kaymakam Cem Gümrükçü, tüm doğaseverleri ilçenin güzelliklerini görmeye, yaşamaya davet etti. Gümrükçü, 2 bin rakımlarında bulunan Süttepesi Yangın Gözetleme Kulesinden doğa yürüyüşü yapacağız. Doğasıyla çok güzel meşhur Obruk Şelalesi'ne kadar birlikte yürüyeceğiz. Saimbeyli doğal bir cennet, mükemmel bir yayla. Çok güzel bir manzara var burada. Birlikte çok güzel bir yürüyüş yapacağız inşallah. Saimbeyli'ye davetimiz var. Saimbeyli çok güzel bir doğaya sahip. Hepinizi Saimbeyli'ye bekliyoruz dedi. PRODOSS Kulüp üyeleri, 30 metreden akan şelalenin altına girdi.
ADANA OBRUK ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Saimbeyli, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takipçilerini duygulandırdı! Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA OBRUK ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]