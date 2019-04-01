Adana Odunluk Yandı
29 dakika önce
Adana'da iki katlı müstakil bir evin damında bulunan odunlukta yangın çıktı.
Adana
'da iki katlı müstakil bir evin damında bulunan odunlukta yangın çıktı. İtfaiye
erleri, odunluktaki yangını, eve sıçramadan söndürdü.
Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Gürselpaşa Mahallesi
'ndeki iki katlı müstakil evin damındaki odunlukta çıktı. Damdan dumanların yükseldiği vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Damda odun ve talaş saklanan bölümdeki yangına tazyikli su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:34 Kaynak: DHA
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