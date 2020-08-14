ADANA Oğluna suni teneffüs yapan baba Ne olur aç gözlerini - Son Dakika

Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini

ADANA'da göle düşen bir kadını kurtarmak için suya giren ve yüzme bilmediği öne sürülen Ali Şan Tekgözlü (17), batıp-çıkmaya başladı. Botla göle açılan dalgıç polislerce kıyıya çıkarılan Ali Şan'a suni teneffüs yapan babası Atilla Tekgözlü'nün, 'Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın' diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar yürek yaktı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yelkenli göle açılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Bu sırada Amerikan Adası'nda ailesiyle birlikte gezintiye gelen Ali Şan Tekgözlü, suda batıp çıkan kadını görünce, kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmediği öne sürülen ve suda batıp çıkan Tekgözlü, gözden kayboldu. Kıyıdaki baba Atilla Tekgözlü, durumu bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, Ali Şan Tekgözlü'yü kıyıya çıkardı. Bu sırada yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı.

'HADİ BABACIĞIM, AÇ GÖZLERİNİ'

Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan'a kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü'nün, 'Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın' diyerek göz yaşı döktü. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Ali Şan'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Şan Tekgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yelkenliden düşen kadının ise bir başka kıyıya çıkartıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BABASI 'GİTME' DEMİŞ

Olayı görenlerden Halil İbrahim Karataşoğlu, 'Çocuklara gitmemelerini, nefeslerinin yetmeyeceğini söyledim. Daha 30 metre gidemeden alaşağı oldu. Biz de gittik ama yetişene kadar battı. Babası da gitmemesini söylemişti. Yakın gibi görünüyor ama yüzme bilmiyordu' diye konuştu.