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ADANA OĞLUNU GÖREN BABA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

1 saat önce

ADANA'da eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46) çocuğunu görünce intihar etmekten vazgeçti.

ADANA'da eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46) çocuğunu görünce intihar etmekten vazgeçti.
Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. çocuğunu uzun süre göremeyince 9 katlı binanı çatısına çıktı. Burada çanak antenlere tutunarak ağlayan Murat Ö,'yü gören vatandaşlar polisi aradı. Ekipler Murat Ö.'yü ikna edemeyince CANKUR ekiplerini aradı. Bu sırada polis Murat Ö.'nün eşi Sunay Ö,'ya ulaştı. Olay yerine gelen çocuğum M.A.Ö. (5) gelen Sunay A. eşinden aşağı inmesini istedi. Yoldan geçen meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Çocuğunu gören Murat Ö. intihardan vazgeçti. Gözaltına alınan Murat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA OĞLUNU GÖREN BABA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
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