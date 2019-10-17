Son Dakika Haberleri: Adana öğrencilerden, mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu
Son Dakika Güncel Adana öğrencilerden, mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

Adana öğrencilerden, mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

24 dakika önce

Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubuAdana'da öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazıp, asker selamı gönderdi.

Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

Adana'da öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazıp, asker selamı gönderdi.

Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı. Öğrenciler, harekatla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları üzerinde asker ve Türk Bayrağı olan zarfların içine koydu. Mektuplar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mehmetçiğe asker selamı da gönderen öğrenciler kendilerini koruyan askerlere teşekkür ederek, Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyorsak onların sayesinde. Bugün öğretmenlerimiz, üzerine basabileceğimiz vatan toprağı olmazsa, başarılı öğrenci olmamızın bir önemi olmadığını söyledi. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce gezmemizi sağlayan askerlerimize moral mektubu yazmak istedik dedi.

Yazılan mektuplar daha sonra, sınırda görev yapan askerlere gönderildi.

Adana öğrencilerden, mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

Barış Pınarı Harekatı, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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