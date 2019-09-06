Son Dakika Haberleri: Adana okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon
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Adana okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

36 dakika önce

Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyonAdana'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi.

Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

Adana'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimler sonucunda 350 bin adet tek sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla okul çevresinde tek sigara satanlara karşı operasyon düzenledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekipler, okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde 350 bin adet sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
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