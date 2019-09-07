Son Dakika Haberleri: Adana okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı
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Adana okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

1 saat önce

Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşıAdana Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı hizmeti verdi.

Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

Adana Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı hizmeti verdi.

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, düzenlediği etkinlikle 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenciye ilçede belirli noktalarda ücretsiz saç tıraşı hizmeti verdi. Sabah erken saatlerde aileleriyle kültür merkezlerine gelen öğrenciler sıraya girerek tıraş olmayı bekledi. Öğrencileri istedikleri modele göre tek tek tıraş eden erkek kuaförü Yalçın Akgül, güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve çocukların okula güzel bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi. Okul dönemi öncesi saçını kestirmeye gelen Hüseyin Koç (11), saçını ücretsiz kestirdiği için mutlu olduğunu ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ettiğini dile getirdi.

Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Yüreğir, Yüreğir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
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