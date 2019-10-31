Son Dakika Haberleri: Adana okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Son Dakika Güncel Adana okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Adana okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

6 saat önce

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandıAdana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Manas İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi O.M., iddiaya göre okulun 3'üncü kattaki penceresinden sarktı. O.M., bir anda dengesini yitirip düştü. Öğretmenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan O.M.'nin ayaklarının kırıldığı belirlendi.

Olayı haber alıp gelen veliler, okulun pencerelerinde demir korkuluklarının bulunmadığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Adana okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
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