Adana Okyanus Koleji öğrencilerinin projesi, dünya birincisi oldu - Son Dakika

ADANA Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun'un hazırladığı, karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuğu özütlerinin kansere neden olan enzime etkisiyle ilgili proje, dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan Global Competition for Life Sciences (GloCoLis) 2021'de birinci oldu. Dünyanın en büyük bilim organizasyonlarından biri olan GloCoLis 2021, 20-24 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yarışmaya, 21 ülkeden 150 farklı proje katıldı. Adana Okyanus Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Melisa Boz ve Lider Efe Yoğun'un hazırladığı 'Research of the Effects of Horseradish, Pomegranate and Citrus on the Inhibition of Adenozine Deaminase (ADA), the Key Enzyme in Cancer Metabolism' isimli proje, yarışmada birinci oldu.

'ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN'İ ÖRNEK ALDIK? Projeleri hakkında bilgi veren 9'uncu sınıf öğrencisi Lider Efe Yoğun, kanser metabolizmasında kilit enzim olan Adenozin deaminaz'ın (ADA) inhibisyonunda karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuklarının etkisinin belirlemeyi amaçladıklarını bildirdi. Yoğun, 'Bu kabuklar meyvenin büyük bir kısmını oluşturuyor ve büyük bir üretim artığı. Geliştirdiğimiz yöntemle hem kanserle mücadele edip hem de israfı önleyebiliriz. BionTech aşısının geliştirilmesinde rol oynayan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i örnek alarak buraya geldik. Onlar virüs üzerine çalıştı ancak biz de kanser üzerine küresel çapta çalışmalar yaparak, kanser tedavisinde rol oynamak istiyoruz. Gelecekte; dünya nüfusunun artışı, nüfusun yaşlanması ve kanser risk etmenlerindeki artışla birlikte kanser yükünde artış beklenmektedir. Bu nedenle kanser tanı ve tedavisi çok önemlidir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapinin zararları ve etkileri düşünüldüğünde doğal ve etkili çözümler üretilmesi kaçınılmaz olmuştur. Biz de projemizde kanser metabolizmasında kilit enzim olan Adenozin deaminaz'ın (ADA) inhibisyonunda karaturp, nar kabuğu ve turunçgil kabuklarının etkisinin belirlemeyi amaçlamıştık. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları değerlendirdiğimizde nar kabukları, karaturp ve turunçgil kabukları bileşenlerinin kanserli dokularda ADA enzimini güçlü bir şekilde inhibe ederek kanserin engellenebileceğini, kanserli dokulardaki metastazın yavaşlatılabileceğini ve tıbbi tedavinin bu şekilde güçlendirilebileceğini düşündürmektedir. Projemizin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı okulumuzun Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) Koordinatörü Dr.Duygu Yavuz'a, proje danışmanımız Uzman Biyolog İdil Melis Dinç'e, İngilizce öğretmenimiz Sezen Özdenvar'a ve Müdürümüz Serpil Yiğit'e çok teşekkür ederiz' dedi. MEYVE KABUĞU ÖZÜTLERİYLE DENEY 10'uncu sınıf öğrencisi Melisa Boz ise yaptıkları çalışmanın ikinci aşamasında kullandıkları bitki özütlerinin angiogenez üzerine etkisini araştırıp projelerini geliştirdiklerini anlattı. Boz, 'angiogenez yeni kan damarlarının oluşumu demektir ve kanserin büyümesi ve yayılmasında önemlidir. Çünkü yeni kan damarlarının oluşumu kanser hücrelerine besin maddelerinin ulaşmasını sağlar böylece, kanser hücreleri büyüyerek, yanındaki dokulara ve vücudun diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Turunçgil kabukları, karaturp ve nar kabukları ekstrelerinin angiogenez üzerine etkisini görmek için deneyimizde piliç yumurtaları kullanılmıştır. Elde ettiğimiz ekstrelerden 1ml alarak insülin iğnesi ile 48 saatlik döllenmiş piliç yumurtalarına enjekte ettik, kontrol grubunda ise ekstre yerine 1ml saf su kullandık. Enjeksiyon yaptığımız yumurtaları 96 saat kuluçka makinesinde beklettikten sonra dikkatlice kırıp damarlanma boyutlarını inceledik. 96 saat sonra yumurtaları açtığımızda gözlemledik ki saf su enjekte ettiğimiz yumurtada kan damarları gerektiği kadar oluşmuştu. Fakat, özütleri enjekte ettiğimiz yumurtalarda kan damarlarının oluşumunun azaldığını gözlemledik. Yani, kanserli hücrelerin yayılımını ve büyümesini engellemiş olduk. Projemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Kullandığımız özütleri, kanser tedavisinde kemoterapi yerine kullanabileceğimiz doğal bir aşı veya ilaç haline getirmek istiyoruz. Böylece hem kemoterapinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmış oluruz hem de daha doğal bir şekilde kansere çözüm bulmuş oluruz' diye konuştu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz diyen Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Bilimsel Araştırma Geliştirme Merkezi (BARGEM) biriminin kuruluşu ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Demiray, 'Okyanus Kolejleri'nin kurduğu ArGe merkezi olan BARGEM birimi bilimsel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, AB projeleri, UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) faaliyetleri, Fen Liseleri Kariyer Dersleri ve Üniversite Kariyer Staj Programı gibi çalışmalar ile bilimsel bakış açısını öğrencilerimizin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlar. Okyanus kolejleri BARGEM biriminin yaptığı bilimsel çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje yarışmalarıyla enerji, çevre, mühendislik, tasarım, sağlık, sosyal bilimler kategorilerinde dünyamızın temel sorunlarına Okyanus Kolejlerinin tüm kampüslerinde ve tüm kademelerinde öğrencilerimiz bilimsel okuryazarlık ve bilimsel bakış açısı kazanarak çözüm bulma prensibi kazanır' dedi.