Adana öldürdüğü kuzeninin mezarında helallik isteyip, teslim oldu

Öldürdüğü kuzeninin mezarında helallik isteyip, teslim oldu

İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) çıkan tartışma sonucu falçatayla öldüren Mehmet Budan (19), Adana'da toprağa verilen kuzeninden mezarında helallik isteyip polise teslim oldu. Dua ederken pişmanlığını dile getiren ve bu sırada cep telefonuyla görüntülenen Budan, Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz dedi.

Olay, 31 Ağustos'ta Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan Halil Çakar ve Mehmet Budan, 1 ay önce çiçek satmak için İstanbul'a gitti. Olay günü, kuzenler arasında çiçek satma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, Budan üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çakar ambulansla hastanaye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halil Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mehmet Budan, kuzeninin öldüğünü öğrenince otostop çekerek Adana'ya döndü.

Bu sırada Çakar'ın ailesi çocuklarının öldüğünü öğrenince cenazeyi almak için İstanbul'a gitti. Adana'ya getirilen Çakar'ın cenazesi Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada İstanbul'dan çıktıktan sonra farklı araçlara otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi.

MEZARDA HELALLİK İSTEDİ

Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sende hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol dedi. Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarının 500 metre ilerisinde bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.