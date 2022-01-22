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Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı - Son Dakika

Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı

22.01.2022 11:11

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 50 yıldan bu yana kıyafetten aynaya, takıdan, çantaya, dokuma ürünlerine kadar sayısız ürün ortaya çıkaran Adana Olgunlaşma Enstitüsü, tescilli ürün sayısını 523'e yükseltti.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 50 yıldan bu yana kıyafetten aynaya, takıdan, çantaya, dokuma ürünlerine kadar sayısız ürün ortaya çıkaran Adana Olgunlaşma Enstitüsü, tescilli ürün sayısını 523'e yükseltti.

Kültürel mirasın korunması için el sanatları, kuyumculuk, seramik ve cam işleme gibi 10 farklı alanda çalışmalarını sürdüren enstitü, 523 ürünün tasarım tesciliyle olgunlaşma enstitüleri arasında ilk sırada yer aldı.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine, enstitülerinin 1972'den bu yana kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yaptığını söyledi.

El sanatları, kuyumculuk, sanat tasarımı gibi enstitüdeki atölyelerde eğitimler vererek birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardıklarını aktaran Coşkun, bu ürünlerle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Coşkun, bugüne kadar enstitülerinde farklı projelerle bölgenin kültürünü, geleneksel sanatlarını, takıdan dekoratif eşyalara, kıyafetten tablo ve çantalara kadar birçok ürüne nakşettiklerini dile getirdi.

Enstitülerinde kültürün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken, diğer taraftan atölyelerde yapılan ürünlerin marka tescilleri için de faaliyetler yaptıklarını anlatan Coşkun, bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca görevlendirilen uzmanlarca marka tescili kapsamında eğitimler aldıklarını aktaran Coşkun, bu çalışmanın sonucunda atölyelerinde yapılan ve marka tescili alan ürün sayısının 523'e yükseldiğini söyledi.

-"50 yılın tescilini alıyoruz"

Aldıkları 523 marka tesciliyle Türkiye'deki enstitüler arasında ilk sırada yer aldıklarını belirten Coşkun, "Tescil aldığımız ürünler, 1972'den bu yana yaptığımız çalışmalar aslında. Geriye dönük bir 50 yılın tescilini alıyoruz. Bu tescille, kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıp gelecek nesillere ilham ve fikir verecek ürünler bırakacağız. Bunları da tescilleyerek bırakıyoruz. Hiçbiri kulaktan dolma olmayacak, artık resmi tescili var. Artık hiçbir şeyimiz sahipsiz kalmayacak." diye konuştu.

Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı
Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı
Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı

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Seramik, Patent, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Olgunlaşma Enstitüsünün tescilli ürün sayısı 523'e ulaştı - Son Dakika
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