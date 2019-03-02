Son Dakika Haberleri: Adana Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi

Adana Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi

19 dakika önce

Ölüm tehlikesine aldırmadan cam sildiAdana'da özel bir hastanenin camlarını asansör yardımıyla silen ve hiç bir güvenlik önlemi almayan temizlik işçisi görenleri şaşkına çevirdi.

Ölüm tehlikesine aldırmadan cam sildi

Adana'da özel bir hastanenin camlarını asansör yardımıyla silen ve hiç bir güvenlik önlemi almayan temizlik işçisi görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye aldırış etmeyen ve asansörü bir ileri bir geri sallayarak çalışmaya devam eden adamın güvenlik için kemer dahi takmadığı görüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin camlarını silen temizlik işçisinin hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışması ve üzerinde bulunduğu binanın damından sarkan asansörle bir ileri bir geri akrobatik hareketler yaparak işini sürdürmesi görenleri hem korkuttu hem şakına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği, o onlarda temizlik işçisinin bulunduğu asansörde kemer takmadan ve düşme tehlikesine aldırmadan camları sildiği görülüyor. Temizlik işçisi, rahat tavırlarıyla işini sürdürürken, şans eseri temizlik kazasız bitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

Adana, İşçi, Güncel
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