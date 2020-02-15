Son Dakika › Güncel › Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2 - Son Dakika
Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2
15 dakika önce
ADANA Ömer Çelik Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz - 2.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
ADANA Ömer Çelik Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz - 2
Son Dakika Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı