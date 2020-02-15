Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2 - Son Dakika

Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2

15 dakika önce

ADANA Ömer Çelik Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz - 2.

ADANA Ömer Çelik Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz - 2

Adana ömer çelik ön yargılara rağmen ab sürecini devam ettireceğiz - 2

Avrupa Birliği, Ömer Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
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