Adana Önder İmam Hatipliler Derneğinden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Adana Önder İmam Hatipliler Derneği, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dernek başkanı Veyis Şahin ve 10 üye Adana Adliyesi'ne gelerek, Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusunu savcılığa verdi.
Şahin, adliye çıkışında gazetecilere, Erol Mütercimler'in yapmış olduğu açıklama ve tutumun camialarını üzdüğünü belirterek, Mütercimler hakkında dava açılmasını ve yargılama sonrasında cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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