Son Dakika Haberleri: Adana Organ Yetmezliğinden Arkadaşı Öldü, Hastaneye Gidip Organlarını Bağışladı

Adana Organ Yetmezliğinden Arkadaşı Öldü, Hastaneye Gidip Organlarını Bağışladı

5 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde yakın arkadaşı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yılmaz Özüak (34), organlarını bağışladı.

Adana Organ Yetmezliğinden Arkadaşı Öldü, Hastaneye Gidip Organlarını Bağışladı, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde yakın arkadaşı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yılmaz Özüak (34), organlarını bağışladı.

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Yılmaz Özüak, yakın bir arkadaşını, kısa süre önce organ yetmezliği nedeniyle kaybetti. Bunun üzerine organlarını bağışlamaya karar verdi. Özüak, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne giderek, Başhekim Ümit Kara ile görüştü ve organlarını bağışladı. Yılmaz Özüak, 5 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesinin organlarını da bağışlayarak, 2 kişiye hayat verdiğini dile getirdi.

İnsanları çok sevdiğini belirten Yılmaz Özüak, Sevdiklerim hep organ yetmezliğinden öldü. Ben de tüm organlarımı bağışlayarak diğer insanlara hayat olmasını istiyorum. Hem de Pozantılı vatandaşlara örnek olacağımı düşünüyorum. Bir organ bir hayat kurtarıyor. Tüm organlarımı bağışladım, inşallah birçok kişinin hayatını kurtarırım dedi.

Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Kara da Yılmaz Özüak'ın herkese örnek olabilecek bir davranışta bulunduğunu belirterek, bağışı nedeniyle tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: DHA

Pozantı, Adana, Güncel
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