Son Dakika Haberleri: Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne Yeni İçme Suyu Hattı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne Yeni İçme Suyu Hattı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hattı döşüyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne Yeni İçme Suyu Hattı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hattı döşüyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni yapılan yerlerinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda içme suyu projesi yürüten Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, mevcut hattı uzatarak suyu olmayan yerlere su ulaşmasını sağlayacak. 2 haftadır bölgede çalışmalarını sürdüren ve projenin 2 kilometrelik kısmını tamamlayan ASKİ ekipleri, 63 ve 75 mm çapındaki polietilen boruların döşemesini gerçekleştiriyor.

Söz konusu proje, bölgenin genişletilmesiyle birlikte sonradan dahil olan yerlerde oluşan su sıkıntısına çözüm bulmak için hayata geçiriliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Güncel
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