Adana örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen suriyeli, adana'da yakalandı - Son Dakika
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Adana örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen suriyeli, adana'da yakalandı

14 dakika önce

Örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen Suriyeli, Adana'da yakalandıSURİYE'de terör örgütü PKK/YPG'ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Musfata Kasem (53), Adana'da yakalandı.

Örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen Suriyeli, Adana'da yakalandı

SURİYE'de terör örgütü PKK/ YPG'ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Musfata Kasem (53), Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütüne istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem'in mülteci kılığında yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini aldı. Ailesiyle birlikte 2 yıldır Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasem'in iki kardeşinin Suriye'de terör örgütü saflarında olduğu, örgüte istihbarat ve eleman sağladığı, yaşamsal malzeme temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem'in, 'Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladımö dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasem, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adana örgüte istihbarat sağladığı öne sürülen suriyeli, adana'da yakalandı

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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