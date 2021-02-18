Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi - Son Dakika

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi

18.02.2021 14:25
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi, System.String[]

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik personele harita programı kullanım eğitimi verildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik personele harita programı kullanım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı eğitimleri kapsamında, teknik personelin kullanmakta olduğu harita programlarında bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğinde oluşturulan "Netcad Sertifikalı Eğitim Programı" Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde başladı.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, tüm personelin eğitimine önem verdiklerini belirtti.

Ormancılık faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan harita programlarının kullanımının artık zorunlu hale geldiğini kaydeden Yılmaz, "Teknolojinin getirdiği yenilikleri ormancılık çalışmalarımız için kullanmamız bize çok fayda sağlayacaktır. Eğitime katılan personelimizin programı en iyi şekilde öğrenerek buradan ayrılacağına inanıyor, eğitimin teşkilatımız ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Çukurova, Harita, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline harita eğitimi verildi - Son Dakika


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