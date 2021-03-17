Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeline OZM eğitimi verildi - Son Dakika

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki personele orman zararlılarıyla mücadele (OZM) eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, OZM Şube Müdürlüğü tarafından ormanların etkin bir şekilde korunmasını sağlamak, sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için tüm işletme müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitimlere devam ediliyor.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormanların korunmasının vicdani ve anayasal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Ormanlara kanun dışı yapılan her türlü müdahaleye karşı etkin bir şekilde mücadele etmenin büyük taşıdığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri, toplumun ormanlardan beklentilerini sürekli ve en iyi şekilde karşılamak, orman varlığımızı gelecek nesillere artırarak aktarabilmek ancak ormanların etkin bir şekilde korunması ile mümkün olabilir. Bu eğitimlerden tüm personelimizin istifade ederek, mevzuatta yapılan değişiklikleri öğrenerek, uygulamalarda doğru kararlar vermeleri açısından son derece önemlidir. Aksi durumlarda telafisi mümkün olmayan hukuki sorunlarla ve kanuni müeyyidelerle karşı karşıya kalınabilir."

Eğitim kapsamında Şube Müdürü Onur Leylek, mühendis Bayram Canbolat ve avukat Volkan Eroğlu, katılımcılara, orman suçlarında arama-el koyma, suç zaptı tanzim edilmesi, damga ve nakliye tezkereleri, silah taşıma ve kullanma talimatları, orman koruma, otlatma ve genel OZM mücadele konularında bilgi aktardı.