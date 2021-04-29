Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, fidan üretim alanlarını inceledi - Son Dakika

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Ceyhan ilçesi ve Osmaniye fidanlıklarında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Adana Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Ceyhan ve Osmaniye fidanlıklarında fidan üretim çalışmalarını denetledi.

Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler'den 2021 yılı fidan üretim ve bakım programlarının son durumu ve yapılan diğer çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, gösterilen gayret ve emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti.

Yılmaz, fidanlıkların ormancılık faaliyetinin en önemli alanı olduğunu belirterek, fidanlıklarda bölgenin ağaçlandırma çalışmaları için tüplü, tüpsüz fidan yetiştirilmesinden, tohum üretimine, gelir getirici türlerin yetiştirilmesinden, aşılamasına kadar büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.???????