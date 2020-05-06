Adana Orman Bölge Müdürü Yılmaz'dan ziyaret - Son Dakika

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Pos Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yılmaz ve Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Pos Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi.

Yılmaz, Pos Orman İşletme Müdürü Atilla Özalp ve işletme müdürlüğü personeliyle toplantı yaparak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pos işletmesinin bir ormancılık okulu olduğunu, her türlü ormancılık faaliyetlerinin yapıldığını ifade eden Yılmaz, burada görev yapan tüm personellerden üstün gayret beklediğini belirtti.

Yılmaz, daha sonra Karsantı, Soğukoluk ve Kıcak işletme şefliklerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.