ADANA Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınla mücadeleyi sürdürüyor - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınla mücadeleyi sürdürüyor

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 3 gündür devam eden yangını söndürmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını sürüyor. Alevler, arazi şartları ve etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Sarp arazideki yangına 5 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde de havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, alevleri kontrol altına alabilmek için 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle gece boyunca çalışmalar yoğun bir şekilde sürdü.

HAVADAN, KARADAN MÜDAHALE

Belemedik bölgesinde süren yangına havanın aydınlanması ile helikopter ve uçaklarla havadan müdahaleye devam edildi. Yangının ilk gününden itibaren özellikle yakın kentlerden olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından gelen Orman Gelen Müdürlüğü ekipleri bölgenin sarp kayalarla kaplı olmasından dolayı zorla şartlarda yangınla mücadele ediyor. Ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangının şiddetini azaltarak iki bölgede çalışmaları yoğunlaştırdı. Özellikle karadan müdahalede dik yamaçlara hortum çekerek yangınla sıcak temas halinde mücadele eden ekipler yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.