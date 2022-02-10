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Adana OSB'de Hacı Sabancı'nın büstü açıldı - Son Dakika

Adana OSB'de Hacı Sabancı'nın büstü açıldı

10.02.2022 14:51
Adana OSB'de Hacı Sabancı'nın büstü açıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) kuruluşunda büyük emeği olan ve bölgede yatırımların artmasına önemli katkı sunan Hacı Sabancı'nın büstü düzenlenen törenle açıldı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) kuruluşunda büyük emeği olan ve bölgede yatırımların artmasına önemli katkı sunan Hacı Sabancı'nın büstü düzenlenen törenle açıldı.

Macaristan Adana Fahri Konsolosu Demet Sabancı, AOSB girişindeki Hacı Oğuz Cami önündeki kavşağa yerleştirilen büstün açılışında yaptığı konuşmada, rahmetli babası Hacı Sabancı'nın Adana sevdalısı olduğunu belirtti.

Babasının organize sanayi bölgesinin kuruluşunda büyük emeği olduğunu ifade eden Sabancı, büstün burada yer almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü de Hacı Sabancı'nın bölgenin ilk yıllarında buraya yapılan yatırımlara öncülük ettiğini kaydetti.

Açılış törenine, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, AOSB Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatca, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar katıldı.

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Demet Sabancı, Hacı Sabancı, Macaristan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana OSB'de Hacı Sabancı'nın büstü açıldı - Son Dakika


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