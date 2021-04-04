Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği - Son Dakika

Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği

04.04.2021 09:24
Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi, (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sunmanın yanı sıra sanayicilere markalaşma desteği de veriliyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi, (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sunmanın yanı sıra sanayicilere markalaşma desteği de veriliyor. Bu kapsamda, bir yılda 28 firma bu destekten faydalandı.

"Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işaret" olarak tanımlanan ve kurumsal imajı tescilleyen markalaşma konusunda sanayicilerine destek sunan AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Proje Destek Ofisi, "Markasız Sanayi Kuruluşu Kalmasın" sloganı ile markalaşmayı teşvik ediyor.

Bölgede faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi'nin bu çalışmaları kapsamında, bir yılda 28 firmanın markalaşma çalışmaları yapıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, dünya ticaretinde yer almak ve rekabeti arttırmak için global pazarlardaki en büyük kozlardan birinin marka değeri olduğunu, markalaşmayı başaran ve markalarını koruyan firmaların rakiplerinden her zaman önde gitmeyi başarabildiklerini bildirdi.

Sütcü, markalaşmanın öneminden hareketle Proje Destek Ofisi ekibinin öncelikle AOSB'de faaliyet gösteren firmaların sistem üzerinden markalarını incelediğini ardından, birebir görüşmeler yaptığını belirterek, "İncelemeler sonucunda çalışmalarına başlayan Proje Destek Ofisi'nin markası olmayan sanayicileri ziyaret ederek marka nedir? Markanın sanayideki önemi nedir? gibi konularda öncelikle bilgilendirme çalışmaları yapıyor ve ardından markalaşma süreci başlatılıyor" dedi.

Proje Destek Ofisi'nin 2020 yılında 28 firmanın marka tescilini 1 firmanın ise süresi bitmek üzere olan markasının süresini uzatma işlemini gerçekleştirdiğini belirten Başkan Sütcü, ayrıca, Zoom üzerinden "Marka nasıl tescil edilir?, "Kurumsal ve şahıs markalarının ayrımı nedir? konuları üzerinde de oldukça interaktif ortamda geçen eğitimler düzenlendiğini kaydetti.

Başkan Sütcü, Proje Destek Ofisi faaliyetlerinin bununla da sınırlı kalmadığını, Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda, firmalarda Ar-Ge kültürü geliştirilirken, sorun yaşadıkları noktalarda üniversitenin bilgi gücü kullanılarak sanayicilere destek sağlanmaktadır" dedi.

Proje Destek Ofisi'nin bu kapsamda, 2020 yılında 9 Ar-Ge çalışmasına imza attığını belirten Sütcü, "Bu çalışmalarda önem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gözetlemek ve mühendislik ürünleri üzerinde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünleri Adana sanayisine kazandırmak oldu" diye konuştu. - ADANA

Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği

Organize Sanayi Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor
İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu         
10:48
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı         
10:19
"Açız" yalanıyla parasını aldıkları genci bir de tacizci ilan ettiler! Anbean kamerada         
09:53
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan         
21:19
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 10:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei