Adana OSB'de sanayicilere markalaşma desteği

Adana Organize Sanayi Bölgesi, (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sunmanın yanı sıra sanayicilere markalaşma desteği de veriliyor. Bu kapsamda, bir yılda 28 firma bu destekten faydalandı.

"Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işaret" olarak tanımlanan ve kurumsal imajı tescilleyen markalaşma konusunda sanayicilerine destek sunan AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Proje Destek Ofisi, "Markasız Sanayi Kuruluşu Kalmasın" sloganı ile markalaşmayı teşvik ediyor.

Bölgede faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi'nin bu çalışmaları kapsamında, bir yılda 28 firmanın markalaşma çalışmaları yapıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, dünya ticaretinde yer almak ve rekabeti arttırmak için global pazarlardaki en büyük kozlardan birinin marka değeri olduğunu, markalaşmayı başaran ve markalarını koruyan firmaların rakiplerinden her zaman önde gitmeyi başarabildiklerini bildirdi.

Sütcü, markalaşmanın öneminden hareketle Proje Destek Ofisi ekibinin öncelikle AOSB'de faaliyet gösteren firmaların sistem üzerinden markalarını incelediğini ardından, birebir görüşmeler yaptığını belirterek, "İncelemeler sonucunda çalışmalarına başlayan Proje Destek Ofisi'nin markası olmayan sanayicileri ziyaret ederek marka nedir? Markanın sanayideki önemi nedir? gibi konularda öncelikle bilgilendirme çalışmaları yapıyor ve ardından markalaşma süreci başlatılıyor" dedi.

Proje Destek Ofisi'nin 2020 yılında 28 firmanın marka tescilini 1 firmanın ise süresi bitmek üzere olan markasının süresini uzatma işlemini gerçekleştirdiğini belirten Başkan Sütcü, ayrıca, Zoom üzerinden "Marka nasıl tescil edilir?, "Kurumsal ve şahıs markalarının ayrımı nedir? konuları üzerinde de oldukça interaktif ortamda geçen eğitimler düzenlendiğini kaydetti.

Başkan Sütcü, Proje Destek Ofisi faaliyetlerinin bununla da sınırlı kalmadığını, Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda, firmalarda Ar-Ge kültürü geliştirilirken, sorun yaşadıkları noktalarda üniversitenin bilgi gücü kullanılarak sanayicilere destek sağlanmaktadır" dedi.

Proje Destek Ofisi'nin bu kapsamda, 2020 yılında 9 Ar-Ge çalışmasına imza attığını belirten Sütcü, "Bu çalışmalarda önem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gözetlemek ve mühendislik ürünleri üzerinde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünleri Adana sanayisine kazandırmak oldu" diye konuştu. - ADANA