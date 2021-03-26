Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor - Son Dakika

Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

26.03.2021 11:16
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, üniversitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, üniversitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor. Kendisi de bir sanayici olan ve tüm üyeleri sanayicilerden oluşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Sanayicinin dilinden anlayan yönetim anlayışı ve yenilikçi hizmetlerle" bölgede faaliyet gösteren firmaların memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Sütcü, 562 parselin yer aldığı, 450 işletmenin faaliyette bulunduğunu bölgedeki firmalara kesintisiz ve ve sürdürülebilir üretim imkanları sunmakla yetinmediklerini belirterek, "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirilen projelerle, sanayicimize daha fazla faydalı olma çabasındayız" dedi.

Üniversite sanayi iş birliği

Bekir Sütcü, bilgi birikimini üretime dönüştürebilmenin en önemli yollarından biri olarak gördükleri üniversite- sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda, üniversitelerde yapılan çalışmalarla elde edilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine katkı sunduklarını belirterek, "Bunun için sadece Adana değil bölgemizdeki birçok üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladık" diye konuştu.

Sütcü, kamu kurum ve kuruluşlarının AOSB'de faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsünde, iş birliği yapılan üniversiteler için de yer tahsisi yaptıklarını bildirdi.

Kamu Kampüsü'nde ayrıca, Proje Destek Ofisi'nin faaliyet gösterdiğini belirten Sütcü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen koordinatörlüğünde, 2019 yılının Ekim ayında faaliyete geçen bu ofisin sanayicilere birçok konuda öncülük ettiğini belirtti.

Başkan Sütcü, AOSB Proje Destek Ofisi'nin önem verdiği en önemli konulardan birinin Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu iş birliği kapsamında firmalarımızın Ar-Ge kültürünü genişletmek ve sorun yaşadıkları noktalarda üniversite gücünü kullanarak sanayicilerimize destek sağlanmaktadır. Proje Destek Ofisi'miz 2020 yılında 9 Ar-Ge çalışmasına imza atmıştır. Bu çalışmalarda önem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gözetlemek ve mühendislik ürünleri üzerinde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünleri Adana sanayisine kazandırmak olmuştur."

Başkan Sütcü, Proje Destek Ofisi'nce, bugüne kadar sanayicilere 20 milyon TL'lik kamusal kaynak sağlandığını, bunun yanı sıra 258 firmanın KOSGEB Firma kayıtlarının yenilendiğini, 120 KOSGEB Desteği sağlandığını, firma öğretim üyesi eşleştirmesinin 70'i bulduğunu ve 29 marka tescili yapıldığını bildirdi.

Sütcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen " Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi" (TEVMOT) Projesi'nde 7 pilot OSB'den biri olarak seçilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden, 15 firma proje kapsamında desteklenmesi için tüm çalışmaların yine Proje Destek Ofisi tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

Kümelenme çalışmaları

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Proje Destek Ofisi'nin sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok yenilikçi çalışma yürüttüğünü, bir taraftan ulusal ve uluslararası kaynakları sanayicilere aktarma çabasında olurken, diğer taraftan da ekosistemi güçlendirebilecek sektörel kümelenme çalışmaları başlattığını bildirdi.

Bölge içi ya da bölge dışı ayrımı yapmadan Adana'daki tüm firmaları tek havuzda birleştirebilecek, ortak akılla bir model tasarlayarak kümelenmeye başladıklarını anlatan Sütcü, şöyle devam etti:

"Önce Medikal Kümelenmeyi harekete geçirdik. Buradaki modelimiz de üniversite ile birlikte hareket etmek üzerine kuruldu. Medikal Küme örneğinden hareketle örnek vermek gerekirse ilk başvurduğumuz uluslararası kaynak KOSGEB Koordinatörlüğünde Cosme Programı oldu. Bu kapsamda Avrupa'daki 4 ülkenin kümeleri ile iş birliği kuruldu. Tarım Kümelenmesi kuruldu ancak, henüz tam olarak faaliyete geçmedi. Bunun ardından Elektromekanik Kümelenme oluşturuldu. Bunların sayısını artırma çabasında olacağız."

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, Bölge Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen OSEO (Organized Saerch Engine Optimization)" projesi ile de bölgedeki firmaları hedef pazarlarda tanıtmayı dijital platformda tanıtmaya başladıklarını sözlerine ekledi. - ADANA

Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor
Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor

Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık         
10:48
Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar         
10:35
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi         
09:52
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 11:50:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana OSB'de üniversite-sanayi işbirliği gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei