Son Dakika Haberleri: "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı 2 yıla kadar bitecek"

"Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı 2 yıla kadar bitecek"

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:50 

Ekonomi
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