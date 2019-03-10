"Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı 2 yıla kadar bitecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projemizin yapımı etaplar halinde devam ediyor. İnşallah tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz" dedi.

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