Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler - Son Dakika
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Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler

04.10.2022 23:43
Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler

Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde ateş topu şeklinde oldukça parlak bir meteorun bölgeye düştüğü öne sürüldü.

Doğu bölgemizde yaşayan vatandaşları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Saat 21.15 civarı Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde ateş topu şeklinde oldukça parlak meteor düşüşü yaşandığı iddia edildi.

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Değerinin milyonlarca lira olduğu bilinen meteorun akıbeti henüz belli değil. Ayrıca ışık huzmesinin meteor olduğuna dair de henüz bir kanıt olmadığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA SORULDU

Ayrıca sosyal medyada vatandaşlara "Meteoru ya da havadaki hareketliliği gördünüz mü?" diye soruldu. Gören vatandaşların yorum yapmaları istendi.

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Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler - Son Dakika
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