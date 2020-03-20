Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı - Son Dakika

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Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı
26 dakika önce
ADANA, Osmaniye ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için dün olduğu bugün de evlerinin pencere ve balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.
ADANA, Osmaniye ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat özveriyle mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için dün olduğu bugün de evlerinin pencere ve balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakası artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden her akşam saat 21.00'de alkışlama çağrısına Adana, Osmaniye ve Mersin'nde bugün de vatandaşlar katıldı. Dün olduğu gibi bugün saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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