Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı - Son Dakika

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

6 saat önce

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandıADANA'da, Osmaniye'de ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için dün olduğu bugün de evlerinin balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

ADANA'da, Osmaniye'de ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için dün olduğu bugün de evlerinin balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakası artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden dün akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, dün olduğu gibi bugün saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:13 Kaynak: DHA

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