Adana Otel Müşterilerinin Araçlarının Lastiklerini Kestiler
58 dakika önce
Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestilerAdana'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.
Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestiler Adana
'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.
Olay, Seyhan
ilçesi, Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde konaklayan sabah araçlarının yanına gittiğinde lastiklerinin kesildiğini fark etti. Yola çıkamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç
sahipleri ise kesilen lastiklerinin değiştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: DHA
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