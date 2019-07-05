Son Dakika Haberleri: ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu
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ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu

27 dakika önce

Oto galeride çıkan yangın korkuttuAdana'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Oto galeride çıkan yangın korkuttu
Adana'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı iş yeri çalışanlarına ayran dağıtıldı.
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'daki bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların etrafı sararken, içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Çalışanlar, galerideki otomobilleri dışarı çıkardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı işçilere ayran dağıtıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:07 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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