Adana Otogarı'nda bayram denetimi - Son Dakika

Adana Otogarı'nda bayram denetimi

13.05.2021 11:03
Adana Otogarı'nda bayram denetimi, System.String[]

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kuralı ihlali ve koronavirüs önlemleri denetimi yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kuralı ihlali ve koronavirüs önlemleri denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adana Merkez Otogarı'ndaki şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde otobüs işletmelerinin koronavirüs önlemleri  kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesini aşıp aşmadığını kontrol etti. Ayrıca otobüs şoförlerinin başta emniyet kemeri olmak üzere diğer trafik kurallarına uyup uymadığı da denetlendi,  trafik güvenliğiyle ilgili  bilgilendirici broşürler dağıtıldı, yolculara da koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı..


Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Adana Otogarı'nda bayram denetimi
Adana Otogarı'nda bayram denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Ramazan Bayramı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana Otogarı'nda bayram denetimi - Son Dakika


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