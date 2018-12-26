Son Dakika Haberleri: Adana Otogarı'nı Su Bastı

Adana Otogarı'nı Su Bastı

1 saat önce

ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Adana Otogarı'nı Su Bastı, System.String[]
ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Bazı cadde, sokaklarda su taşkınlıkları yaşanırken evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı'nda bulunan peronlarda ve bekleme salonlarında da su taşkınlıkları yaşandı. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak yağış nedeniyle kentte trafik sıkışıklıkları da yaşandı.

Görüntü Dökümü

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Otogar tabelası

Su altında kalan otogardan görüntüler

Otogar esnafının konuşması

Genel görüntüler

SÜRE: 01'38 BOYUT: 182 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:20 Kaynak: DHA

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