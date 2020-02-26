Adana otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında

6 saat önce

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında.

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında

Adana otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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