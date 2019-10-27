Son Dakika Haberleri: Adana otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı
Son Dakika Güncel Adana otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı

Adana otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı

1 saat önce

ADANA Otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralıOtomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralıAdana'da otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın, hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

ADANA Otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı

Otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı

Adana'da otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Derya Yüksekyalçın, hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adana- Ceyhan otoyolunda meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın (42) yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Ceyhan ilçesi istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Paramparça hale gelen otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz Yüksekyalçın (40), kızları Derya ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın, üzerinde Seni seviyorum yazılı, kalp şeklindeki yastığı kaza yerinde dikkat çekti. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana otomobil altgeçide düştü 1 ölü 3 yaralı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
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