Son Dakika Haberleri: Adana_otomobil, Bariyeri Yıkıp, İş Yerinin Kepengini Parçaladı 2 Yaralı

Adana_otomobil, Bariyeri Yıkıp, İş Yerinin Kepengini Parçaladı 2 Yaralı

27 dakika önce

Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerinin kepengini parçaladı: 2 yaralıADANA'da kontrolden çıkan otomobil, önce demir bariyeri yıktı, ardında da bir iş yerine çarparak, kepengini parpaçaladı.

Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerinin kepengini parçaladı: 2 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, önce demir bariyeri yıktı, ardında da bir iş yerine çarparak, kepengini parpaçaladı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta bulunan Gökçe Nur T. ile Gülseren Ç., ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseren Ç.'nin kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımdaki demir bariyeri yıkan otomobil, bir iş yerine çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü, iş yerinin de kepenginin parçalandığı kazada, sürücü Gülseren Ç. ve yanındaki Gökçe Nur T., ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:07 Kaynak: DHA

Gökçe, Güncel
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