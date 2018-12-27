Adana Otomobil Refüjdeki Ağaçlara Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana
'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobildeki içki şişeleri ise dikkat çekti.
Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan
ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ENT 77 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen otomobilde yaralanan Serdar A., Hasan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, birisi boş, diğeri ise yarım iki içki şişesi buldu. Refüjdeki otomobil, daha sonra çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: DHA
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