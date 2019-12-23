Adana otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika

Adana otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

6 saat önce

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildiAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobillerinde tabancayla ateş açılan Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'in (46) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yumurtalık'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek, durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile doğru tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği, 2 çocuk babası Bülent Mamak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı Murat Gökler ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Murat Gökler ile Bülent Mamak'ın cenazeleri, bugün sabah saatlerinde yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Yumurtalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi

Yumurtalık, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü
Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
22:24 Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi - Son Dakika
22:24 Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:24 Tunceli balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma - Son Dakika
22:24 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:24 SMDK'dan uluslararası topluma İdlib saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]