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ADANA Otomobilin lastiğini patlatıp ön koltuktaki 22 bin Euro'yu çaldılar

1 saat önce

Otomobilin lastiğini patlatıp ön koltuktaki 22 bin Euro'yu çaldılarAdana'da 3 şüpheli, lastiğini patlattıktan sonra uyarma bahanesiyle otomobilden uzaklaştırdıkları iş insanı G.E.'nin ön koltukta bulunan 22 bin Euro parasını çaldı.

Otomobilin lastiğini patlatıp ön koltuktaki 22 bin Euro'yu çaldılar
Adana'da 3 şüpheli, lastiğini patlattıktan sonra uyarma bahanesiyle otomobilden uzaklaştırdıkları iş insanı G.E.'nin ön koltukta bulunan 22 bin Euro parasını çaldı.
Seyhan ilçesindeki Ulucamii Mahallesi 25001 sokakta iş insanı G.E., Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir bankadan çektiği 22 bin Euro dolu çantayı otomobilinin sağ ön koltuğa koyduktan sonra otomobiliyle caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada G.E. kimliği belirsiz bir kişi tarafından 'Otomobilinizin lastiği patlakö şeklinde uyarıldı. Lastiğin durumuna bakmak için durdurduğu otomobilinden ayrılan G.E., bu sırada kendisini uyaran kişinin başka bir kişi yardımıyla, otomobilinin ön koltuğunda bulunan para dolu çantayı çalarak yaya olarak kaçtığını gördü. G.E.?nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri de olaya karıştıklarını belirlenen 3 şüphelinin Hürriyet Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Kısa süreli kovalamaca sonucunda şüphelilerin 2'si yakalanırken biri kaçtı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden çalınan paraların 12 bin Eurosu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerinin firari şüphelinin yakalanması için çalışması devam ediyor.
ADANA Otomobilin lastiğini patlatıp ön koltuktaki 22 bin Euro'yu çaldılar
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
Polis, Adana, Güncel
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