ADANA Otomobilinin lastiğini patlatıp 43 bin lirasını çaldılar - Son Dakika

Otomobilinin lastiğini patlatıp 43 bin lirasını çaldılar

ADANA'da, 2 şüpheli Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatarak araç torpidosunda bulunan 43 bin lirayı çaldı.

Olay, Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bozduran Ercan Söğüt aldığı 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra 2 şüpheli, Söğüt'ün yanına gelerek, 'Arabanın lastiği patlamış' dedi. Daha sonra Söğüt, aracının lastiğini yaptırmak için tamirciye geldi. Bu sırada şüpheliler Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp kaçtı. Parasının çalındığını fark eden araç sürücüsü polisi aradı. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, güvenlik kameralarından soyguncuların kimliklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.